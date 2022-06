«Che spettacolo le mie Orobie piene di gente» - Al via l’inchiesta sulla montagna

Simone Moro è un’onda di energia dall’altro lato dello schermo di Whatsapp. È in Nepal con i suoi elicotteri, nel frattempo scrive, nel frattempo si allena, nel frattempo fa cose, pensa, inventa, organizza, programma. Ma se gli dici «Orobie», mette su quell’aria pacifica e soddisfatta dell’uomo che da lontano sente parlare di casa e si allarga. Allarga il sorriso, gli occhi, le braccia che arrampicano probabilmente da quando viene al mondo, in sala parto. Lui, che ha visto cose che noi umani, le più strepitose bellezze del Creato che Dio ha messo sulla Terra, nevi immacolate e copiose, ghiacci eterni, vette inviolate, rocce di una nobiltà che nemmeno ce la possiamo sognare, cieli da perdersi, altezze da mancare il fiato e non solo in senso lato. Ma se gli dici «Orobie» parte per un livello superiore, vien da dire messianico.