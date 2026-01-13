Chilometri e fondi. I nodi ancora aperti per e-Brt e tram

Cantieri puntuali

E in attesa dei nuovi affidamenti del trasporto pubblico locale, a gestire tram e bus elettrici saranno, rispettivamente, Teb e Atb. Con le quali negli scorsi mesi l’Agenzia del Tpl ha avviato un confronto per definire le condizioni di questa fase di «interregno», che riguarderà sicuramente il 2026 ma – viste le tempistiche delle gare in Italia, e questa potrebbe valere oltre 300 milioni di euro – probabilmente anche un po’ più in là.

Partita ancora aperta

A inizio dicembre, l’assemblea dei soci dell’Agenzia – i principali sono Comune di Bergamo, Provincia e Regione – ha dato il via libera a un primo quadro su questi «affidamenti transitori». I nuovi scenari si innestano però su un sistema che certo non ha risorse per largheggiare, per usare un eufemismo. E pare infatti che in alcuni passaggi le discussioni, in particolare con Atb, si siano fatte piuttosto accese. E non ancora concluse, visto che a fine dicembre, in una nuova riunione dei soci, Palafrizzoni e Via Tasso hanno fatto mettere a verbale che «nei prossimi mesi, proseguirà il confronto con gli operatori affidatari in ordine all’affinamento del regime di “net cost” applicabile nel secondo semestre del 2026 con particolare riferimento ai nuovi servizi». Ergo, la partita è tutt’altro che chiusa. Intanto, però, dei numeri sono nero su bianco nella relazione redatta dall’Agenzia.