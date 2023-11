Chorus Life, cambia la viabilità: chiusa per un mese la bretella dal rondò al centro

Cambia di nuovo la viabilità nell’area vicino al cantiere di Chorus Life, il quartiere che sta sorgendo nell’ex Ote e la cui inaugurazione è prevista nel 2024. Lunedì 6 novembre prenderà il via una nuova fase di lavori che riguarderanno la posa della rete di teleriscaldamento lungo la via Serassi, a cura di A2A Servizi. Programmati da tempo, dureranno un mese e serviranno per effettuare gli allacciamenti al nuovo complesso in costruzione e alla sede dei magazzini comunali di via Serassi.

Tre le novità più importanti per il traffico, fino a mercoledì 6 dicembre, chiuderà una corsia di via Paolo Borsellino, la nuova bretella che collega il rondò delle Valli a via Serassi, che non sarà più percorribile dal rondò verso il centro città. E ancora: il tratto di via Serassi compreso tra via SS. Maurizio e Fermo e la nuova rotatoria in corrispondenza con l’ingresso del cantiere di Chorus Life sarà reso a senso unico in uscita da Bergamo, mentre chiuderà il tratto compreso tra via Bianzana e la rotatoria.