ChorusLife, Gnam porta in tavola la tipicità dei prodotti bergamaschi

È stata inaugurata mercoledì 17 giugno la nuova attività «Gnam» all’interno dello smart district ChorusLife. Acronimo di Galleria nazionale alimenti moderni, il nuovo spazio è nato dalla joint venture tra Chorus Life Spa e Finlatt Srl, guidata da Luca Guerini e Francesco Maroni. Al vernissage era presente la famiglia Bosatelli, insieme all’ad di ChorusLife, Francesco Percassi e al ceo del gruppo Polifin, Paolo Cervini.