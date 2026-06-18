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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 18 Giugno 2026

ChorusLife, Gnam porta in tavola la tipicità dei prodotti bergamaschi

L’INAUGURAZIONE. Acronimo di Galleria nazionale alimenti moderni: non solo somministrazione, anche eventi, formazione e didattica.

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Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore

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ChorusLife, Gnam porta in tavola la tipicità dei prodotti bergamaschi
L’inaugurazione di Gnam

È stata inaugurata mercoledì 17 giugno la nuova attività «Gnam» all’interno dello smart district ChorusLife. Acronimo di Galleria nazionale alimenti moderni, il nuovo spazio è nato dalla joint venture tra Chorus Life Spa e Finlatt Srl, guidata da Luca Guerini e Francesco Maroni. Al vernissage era presente la famiglia Bosatelli, insieme all’ad di ChorusLife, Francesco Percassi e al ceo del gruppo Polifin, Paolo Cervini.

Al centro la cultura gastronomica

L’idea si è tradotta in un locale impegnato non solo nel campo della somministrazione, ma anche verso la diffusione della cultura enogastronomica con eventi, formazione e didattica. Il format Gnam è aperto dalle colazioni ai pranzi, dagli aperitivi alle cene, ma anche come spazio d’acquisto che offre centinaia di referenze.

Da Bergamo all’Italia

Il progetto parte da Bergamo e dalle sue valli, ma guarda anche alle eccellenze italiane. Alla base c’è un percorso di cultura gastronomica dentro il quale il prodotto non viene solo servito a tavola, ma anche raccontato, assaggiato, acquistato e conosciuto attraverso il rapporto diretto con i produttori e le filiere. Otto isole accolgono i visitatori in una food destination da vivere lungo tutta la giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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