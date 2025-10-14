«Ciao Eric», i colori dei compagni di scuola per l’addio a Redona: «Una gioia averti conosciuto»

«Eric, un bambino pieno di vita che ispirava simpatia a tutti. Ora lo immaginiamo come il più allegro e sorridente degli angeli del Paradiso». Tanto dolore e commozione nella mattinata di martedì 14 ottobre al funerale del piccolo Eric Paladini, portato via a 8 anni da un male incurabile, nella notte tra venerdì e sabato scorso. Sulle scale che portano all’ingresso della chiesa di San Lorenzo Martire di Redona, sono stati appesi due cartelloni pieni di colore e pensieri, un ricordo dei suoi compagni di classe della scuola primaria Giovanni Pascoli, in cui svetta la scritta «Ciao Eric».

Il funerale a Redona Tantissime persone per l’ultimo saluto a Eric Paladini

«Una gioia averlo conosciuto»

L’infinito dolore dei parenti, compagni di classe, amici della Bergamo Rugby - in cui Eric giocava - e di tutte le persone che hanno avuto la gioia di conoscerlo, ha accompagnato la cerimonia funebre, in una chiesa piena in ogni ordine di posto per dare l’ultimo saluto al piccolo e stringersi attorno a papà Marco, mamma Laura e alla sorellina di 12 anni. Nell’omelia il nuovo parroco di Redona, don Alberto Caravina, ha voluto chiedere a Eric «di implorare il Signore di fornirgli il coraggio necessario, da trasmettere a noi, per lasciare andare e far partire la vita. Ti chiediamo da lassù di starci vicino».

I disegni dei bimbi per Eric

Il saluto della Bergamo Rugby