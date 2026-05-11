Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 11 Maggio 2026

«Ciao Nico, sei un angelo del Paradiso». Palloncini bianchi a Tagliuno per l’addio a Nicola

L’ULTIMO SALUTO. Lunedì 11 maggio nella Parrocchiale di Tagliuno i funerali del 19enne investito mentre era in bicicletta.

Monica Armeli
Monica Armeli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

«Ciao Nico, sei un angelo del Paradiso». Palloncini bianchi a Tagliuno per l’addio a Nicola
I palloncini lanciati in aria alla fine del funerale di Nicola Belbruti a Tagliuno di Castelli Calepio. Il 19enne morto investito in bicicletta giovedì 7 maggio.

Castelli Calepio

I palloncini bianchi nel cielo di Tagliuno , insieme a un lungo applauso, hanno accompagnato l’ultimo saluto a N icola Belbruti, il 19enne morto dopo essere stato investito la sera del 7 maggio mentre attraversava in bicicletta la provinciale 91 a Castelli Calepio. Una chiesa gremita, lunedì mattina, per l’ultimo saluto, il lutto cittadino e una comunità intera stretta attorno alla famiglia. Il funerale è stato celebrato nella parrocchiale di Tagliuno.

Le parole più toccanti sono state quelle della mamma, Milena, che al termine della cerimonia con voce spezzata ha ricordato il figlio. «Ciao Nico, siamo orgogliosi di te. Vogliamo credere che il Signore abbia pensato a un disegno speciale per te. Ora mettiti al lavoro e facci vedere i frutti speciali di questo lavoro per infondere pace, amore, rispetto, gentilezza, altruismo e buona educazione. La tua giovane vita è stata tragicamente spezzata. Sei l’angelo del Paradiso».

«Ciao Nico, sei un angelo del Paradiso». Palloncini bianchi a Tagliuno per l’addio a Nicola
«Ciao Nico, sei un angelo del Paradiso». Palloncini bianchi a Tagliuno per l’addio a Nicola

Accanto a lei il papà Gian Battista e il fratello Riccardo, che ha affidato alla folla un ricordo pieno di affetto: «Te ne sei andato troppo presto, all’improvviso, strappato via con una forza crudele, lasciando un vuoto difficile da spiegare. Sono sicuro che in qualche modo continuerai

«Ciao Nico, sei un angelo del Paradiso». Palloncini bianchi a Tagliuno per l’addio a Nicola
Nicola Belbruti

a starmi vicino. Ovunque andrò sentirò sempre una parte di te con me». Poi il ricordo della quotidianità condivisa: «Mi mancherà aiutarti durante gli allenamenti in palestra. Mi mancherà il tuo sorriso e la tua gioia prima di ogni turno al ristorante. Il legame che ci unisce è più forte del tempo e della morte. Niente potrà spazzarlo via. Ogni mio traguardo sarà anche tuo».

In prima fila anche le istituzioni: il sindaco di Castelli Calepio Adriano Pagani, che ha proclamato il lutto cittadino, l’amministrazione comunale di Carobbio degli Angeli con il sindaco Giuseppe Ondei e numerosi dipendenti comunali, vicini alla mamma Milena, impiegata in municipio.

Durante l’omelia don Cristiano Pedrini, parroco di Tagliuno, ha invitato tutti a riflettere sulla fragilità della vita emersa dalla tragedia di Nicola.

Leggi di più sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Carobbio degli Angeli
Castelli Calepio
Morte
Religioni, Fedi
Funerali
Sociale
Cristiano Pedrini
Adriano Pagani
giuseppe ondei
Nicola Belbrutia
Monica Armeli