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Cronaca / Val Calepio e Sebino Giovedì 07 Maggio 2026

Schianto tra un’auto e una bici, muore ciclista 19enne a Castelli Calepio - Foto

LA TRAGEDIA. Tragico incidente nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, lungo la provinciale 91: un giovane ciclista, di soli 19 anni, è morto dopo uno scontro con una Bmw. Inutili i soccorsi intervenuti con ambulanza ed elisoccorso.

Redazione Web
Redazione Web

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Schianto tra un’auto e una bici, muore ciclista 19enne a Castelli Calepio - Foto
La zona dell’incidente mortale a Castelli Calepio
(Foto di San marco)

Castelli Calepio

Tragico incidente a Castelli Calepio: intorno alle 19.30 di giovedì 7 maggio un ragazzo di soli 19 anni, in bicicletta, ha perso la vita in uno schianto contro un’auto. L’incidente è avvenuto in via Gabriele D’Annunzio, lungo la provinciale 91, all’altezza della farmacia e all’altezza de una rotatoria, in un tratto caratterizzato da un lungo spartitraffico.

Schianto tra un’auto e una bici, muore ciclista 19enne a Castelli Calepio - Foto
L’elisoccorso da Bergamo
(Foto di San Marco)
Schianto tra un’auto e una bici, muore ciclista 19enne a Castelli Calepio - Foto
Soccorsi in azione a Castelli Calepio
(Foto di San Marco)
Schianto tra un’auto e una bici, muore ciclista 19enne a Castelli Calepio - Foto
I carabinieri sul posto
(Foto di San Marco)
Schianto tra un’auto e una bici, muore ciclista 19enne a Castelli Calepio - Foto
La bicicletta coinvolta nello schianto
(Foto di San Marco)

Il ragazzo, bergamasco e residente in paese, stava pedalando sulla rotatoria quando si è scontrato con una Bmw bianca che proveniva da Bergamo in direzione di Sarnico: alla guida un giovane di 25 anni, straniero, che era a bordo della vettura insieme ad altre due persone. Nell’impatto il 19enne è finito violentemente contro il parabrezza della vettura per poi essere sbalzato per alcune decine di metri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Bergamo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori,il ragazzo è morto poco dopo l’impatto.

Strada chiusa, traffico in tilt

Le forze dell’ordine hanno chiuso il tratto di strada per permettere i soccorsi e i rilievi: nella zona si segnalano lunghe code.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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