Schianto tra un’auto e una bici, muore ciclista 19enne a Castelli Calepio - Foto

Tragico incidente a Castelli Calepio: intorno alle 19.30 di giovedì 7 maggio un ragazzo di soli 19 anni, in bicicletta, ha perso la vita in uno schianto contro un’auto. L’incidente è avvenuto in via Gabriele D’Annunzio, lungo la provinciale 91, all’altezza della farmacia e all’altezza de una rotatoria, in un tratto caratterizzato da un lungo spartitraffico.

L’elisoccorso da Bergamo

(Foto di San Marco) Soccorsi in azione a Castelli Calepio

(Foto di San Marco) I carabinieri sul posto

(Foto di San Marco)

La bicicletta coinvolta nello schianto

(Foto di San Marco) Il ragazzo, bergamasco e residente in paese, stava pedalando sulla rotatoria quando si è scontrato con una Bmw bianca che proveniva da Bergamo in direzione di Sarnico: alla guida un giovane di 25 anni, straniero, che era a bordo della vettura insieme ad altre due persone. Nell’impatto il 19enne è finito violentemente contro il parabrezza della vettura per poi essere sbalzato per alcune decine di metri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Bergamo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori,il ragazzo è morto poco dopo l’impatto.

Strada chiusa, traffico in tilt