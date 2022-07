Ciclovia della Cultura da Bergamo a Brescia: c’è la firma per i 3 milioni

Il finanziamento era stato annunciato a gennaio, ma con il decreto firmato giovedì del ministro del Turismo Massimo Garavaglia (e il placet del ministero delle Finanze), i 3 milioni di euro per la «Ciclovia culturale Bergamo Brescia» sono a tutti gli effetti nelle casse del Comune di Bergamo. L’opera (che ha già ricevuto 6 milioni di euro dalla Regione Lombardia) sarà realizzata per la Capitale della Cultura 2023 : in un percorso ciclabile dallo sfondo artistico e culturale lungo 75 chilometri , la città di Bergamo e i suoi colli saranno collegati a Brescia toccando siti Unesco, centri storici «minori», musei, antiche filande, vigneti e chiese di campagna, da scoprire in 17 anelli culturali complementari che estendono la ciclovia a 175 chilometri.