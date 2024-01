Circolino, al tradizionale pranzo con gli anziani la visita a sorpresa del vescovo Beschi - Le foto

Un momento di gioia, un’occasione per ritrovarsi, raccontarsi, farsi compagnia. È un’intera generazione quella che ogni anno, dopo le festività natalizie, aspetta il pranzo degli anziani organizzato dalla Cooperativa Città Alta al Circolino. I commensali ieri erano una settantina, la maggior parte residenti, altri «emigrati» altrove in città e in provincia, ma sempre legati al centro storico. Una piacevole consuetudine che, come da tradizione, ha visto la consegna del Circolino d’oro, la «benemerenza» che la Cooperativa Città Alta assegna a chi si è distinto per la sua dedizione nei confronti del borgo. Il riconoscimento è andato all’associazione di volontari Orobicambiente, che dal 2015 si occupa della pulizia e della manutenzione delle Mura venete.