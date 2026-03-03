Città Alta, cinque offerte per la gestione del bar all’arrivo della funicolare
LA NOVITÀ. Lo storico locale in piazza Mercato delle Scarpe è chiuso da dicembre. Atb punta a riaprirlo entro l’estate.
Cinque imprenditori hanno inviato una proposta per gestire lo storico Caffè della Funicolare in piazza Mercato delle Scarpe. Venerdì scorso si sono chiusi i termini per la manifestazione di interesse pubblicata da Atb dopo la chiusura del rapporto contrattuale con «California Bakery».
Le vetrine del locale si sono oscurate a dicembre, mentre a gennaio Atb, proprietaria dei muri, ha ricevuto la disdetta del contratto di locazione (che si era rinnovato per altri sei anni nel 2024, ndr). E adesso vaglierà le cinque progettualità pervenute per chiudere in breve tempo la selezione, così da vedere riaperto il locale presumibilmente entro l’estate.
Nel bando era stato evidenziato come avrebbe rappresentato un «plus» l’organizzazione di iniziative «per valorizzare le tradizioni e il legame con il territorio, nonché l’eccellenza del sistema culinario italiano, contribuendo nel contempo a rafforzare il ruolo della funicolare come esperienza culturale, oltre che di mobilità». Tra le manifestazioni di interesse, pervenute non solo da Bergamo, si cercherà il partner più affidabile, partendo dall’offerta di 78mila euro annui richiesti per l’affitto.
