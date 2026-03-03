Città Alta, cinque offerte per la gestione del bar all’arrivo della funicolare

Cinque imprenditori hanno inviato una proposta per gestire lo storico Caffè della Funicolare in piazza Mercato delle Scarpe . Venerdì scorso si sono chiusi i termini per la manifestazione di interesse pubblicata da Atb dopo la chiusura del rapporto contrattuale con « California Bakery ».

Le vetrine del locale si sono oscurate a dicembre, mentre a gennaio Atb, proprietaria dei muri, ha ricevuto la disdetta del contratto di locazione (che si era rinnovato per altri sei anni nel 2024, ndr). E adesso vaglierà le cinque progettualità pervenute per chiudere in breve tempo la selezione, così da vedere riaperto il locale presumibilmente entro l’estate.