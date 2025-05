Città Alta, dal 3 giugno cambia la raccolta rifiuti: ecco le novità

Il servizio di raccolta rifiuti in Città Alta cambia e si evolve. A partire dal 3 giugno, il Comune di Bergamo e Aprica – dopo una fase di ascolto e interlocuzione con i rappresentanti dei residenti, commercianti e proprietari di case vacanze - introducono alcune novità pensate per rendere ancora più efficiente il servizio porta a porta in una delle aree più iconiche e frequentate della città. Con i suoi vicoli storici, i monumenti e i panorami, Città Alta è diventata anche una meta turistica nazionale e internazionale. Una vocazione che richiede attenzione e servizi su misura, anche in tema di decoro urbano e sostenibilità ambientale.

La presentazione del nuovo piano di raccolta rifiuti

I nuovi orari

Dal 3 giugno i rifiuti negli appositi contenitori andranno esposti in tutta Città Alta tra le 6 e le 9.30 del mattino negli stessi attuali giorni di raccolta, anziché dalla mezzanotte precedente. Un cambiamento, pensato per ridurne l’impatto ambientale e visivo, in particolare lungo la Corsarola nelle ore serali e notturne, contribuendo a preservare l’igiene e la bellezza del contesto urbano ed evitando l’ingombro dei contenitori nelle vie e piazze nei momenti di maggiore fruizione. Anche la suddivisione delle due aree di raccolta – «Città Alta» e «Città Alta - Borgo Storico» – è stata aggiornata per migliorare l’efficienza del servizio.

Le due aree di raccolta

Alcune vie e piazze (piazza Angelini, via Cà Longa, via Donizetti, via Lupo, piazza e vicolo Mercato del Fieno) passano infatti alla zona Borgo Storico, che comprende le aree di Città Alta più frequentate dai turisti e con una maggiore presenza di attività commerciali; dove quindi si concentra una quantità più elevata di rifiuti. Nella zona di Città Alta – Borgo Storico la raccolta sarà concentrata in due momenti distinti, organizzati in modo da non sovrapporsi alle attività di carico e scarico delle merci. Nella restante parte di Città Alta, la raccolta seguirà la modalità consueta, con esposizione tra le 6 e le ore 9.30 ed esecuzione del servizio di raccolta entro le ore 12.

L’ispettore ecologico

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente i contenitori forniti in comodato gratuito e i sacchi con i codici a barre e di non esporre sacchetti sfusi. I contenitori devono essere ritirati subito dopo lo svuotamento, per ridurre al minimo i disagi e mantenere il decoro urbano. Per limitare i disagi acustici, in particolare nelle prime ore del mattino, le operazioni di raccolta del vetro non inizieranno prima delle 7. A supporto delle nuove modalità sarà presente un ispettore ecologico dedicato, incaricato di informare le utenze sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e monitorare il rispetto degli orari, a tutela dell’efficienza e della qualità del servizio.

La guida per i turisti

Per accompagnare questa evoluzione, è disponibile anche una guida pratica alla raccolta differenziata, pensata soprattutto per chi soggiorna a Bergamo per pochi giorni: turisti, visitatori e ospiti dei tanti B&B di Città Alta. In formato tascabile e proposta in più lingue (italiano, inglese, francese, tedesco), sarà distribuita direttamente nelle strutture ricettive e negli info point turistici.

Con questi interventi, Comune di Bergamo e Aprica confermano l’impegno per un modello di raccolta differenziata d’eccellenza, già riconosciuto a livello nazionale: Bergamo è infatti una delle poche città italiane ad aver superato la soglia del 75% di raccolta differenziata (nei primi mesi di quest’anno siamo oltre il 77%). Un’eccellenza non solo quantitativa, ma anche per la qualità del materiale raccolto, che ne facilita il riciclo e il riutilizzo.