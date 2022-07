Città Alta, «picnic selvaggi» da limitare. Allo studio l’istituzione di aree dedicate

Città Alta si prepara ad accogliere al meglio, con ordine e metodo, il boom di visitatori e turisti nel 2023. Il centro storico vivrà infatti un anno particolarmente impegnativo grazie al riconoscimento di Bergamo Capitale italiana della Cultura. Se da un lato l’amministrazione procede con i lavori pubblici che permetteranno di mostrare la città in tutta la sua bellezza, dall’altro è sempre più impegnata nel mettere ordine e rendere il più sostenibile possibile l’arrivo di una massa decisamente impattante di persone. Tutte le destinazioni più gettonate (Venezia docet) hanno dovuto inevitabilmente prendere delle contromisure per gestire al meglio i flussi turistici. Tra i luoghi più frequentati e delicati di Bergamo ci sono indubbiamente la Corsarola e piazza Vecchia. Nei mesi scorsi erano già stati sperimentati sensi unici e divieti per evitare affollamenti nelle giornate più frequentate. Ora si dovrà probabilmente pensare a iniziative strutturali che comprendano anche una regolamentazione di alcuni fenomeni, come il cosiddetto «picnic selvaggio», quantomeno nelle aree più pregiate e sensibili (vedi piazza Vecchia o la biblioteca Angelo Mai) con l’ipotesi - a cui l’amministrazione comunale sta pensando - di spazi dedicati dove accogliere al meglio i visitatori. L’aumento delle attività di somministrazione e la gran mole di frequentatori rappresenta un equilibrio sempre più instabile in vista del 2023. Questo non vuol dire privilegiare il turismo d’elite ma cercare un equilibrio per il bene di tutta la comunità, compresi gli stessi turisti.