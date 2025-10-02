Città Alta, primi «test» in piazza Angelini: si può procedere coi carpini a terra

Qualche auto ancora c’era davanti ai portoncini delle case, ma al centro, mercoledì, piazza Angelini era libera e «calpestabile». Una sorta di «test» in vista della liberazione dello spazio pubblico nel cuore di Bergamo Alta, annunciato dal Comune per la metà di ottobre e poi posticipato nei primi mesi dell’anno prossimo. Il parziale e temporaneo svuotamento della storica piazza è stato necessario per fare spazio all’impresa «Foresti e Aceti Srl» di Palosco che, insieme a un archeologo, ha sondato il terreno, cercando di capire se sotto la pavimentazione in ciottoli ci fossero elementi di rilievo storico-architettonico da preservare.

Valutazione positiva nel test di scavo

La nuova versione del progetto per l’arredo di piazza Angelini prevede infatti la messa a dimora di un filare di carpini. Ma gli esiti dei «saggi» effettuati sono positivi: «Dai tre campionamenti eseguiti mercoledì dall’impresa, con la presenza di un archeologo, non è emerso nessun elemento di rilievo – accenna l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini –. Sono state fatte valutazioni sul tipo di scavo che si andrà a fare in base alla tipologia del terreno che è stato ritrovato. Si può quindi procedere con quanto previsto dal progetto, con la piantumazione dei carpini a terra».

Il nuovo progetto di restyling di piazza Angelini

Tra le ragioni del rinvio della liberazione di piazza Angelini una revisione del progetto in fase esecutiva, ancora in corso. Mentre inizialmente i tecnici di Palafrizzoni avevano previsto il posizionamento di un filare di carpini in vaso, si è pensato poi di piantare gli alberi a terra. Spiegava il Comune in una nota: «Gli esemplari di carpini già selezionati da un vivaio a Canneto sull’Oglio, presentano zolle di una certa grandezza che comporterebbero l’utilizzo di vasi di notevoli dimensioni. Si è deciso dunque, d’intesa con la Soprintendenza, di interrarli, previa verifica di fattibilità».