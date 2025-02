Città Alta, rocciatori al lavoro sulla Torre del Gombito - Foto e video

Hanno iniziato la loro discesa dalla torre di Gombito intorno alle 10.30 di giovedì mattina 13 febbraio i 3 restauratori-rocciatori ingaggiati dal Comune di Bergamo per mettere in sicurezza l’antico manufatto che si trova nel cuore di Bergamo Alta, tra la Corsarola, via Mario Lupo e via San Lorenzo.