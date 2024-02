Città Alta, tre giorni di eventi per il taglio del nastro di Casa Suardi: festa in piazza e visite

Tre giorni di eventi, dal 15 al 17 marzo, per celebrare la riapertura di Casa Suardi nella sua nuova veste. Venerdì 15 sarà una giornata di festa per la città. La mattina porte aperte agli studenti, con tre classi delle scuole medie di Città Alta invitate a visitare l’edificio. I primi a fruire della nuova struttura saranno i cittadini di domani. «Una scelta voluta – spiega Cristiana Iommi, la direttrice della Biblioteca Mai –, ci è piaciuta l’idea di favorire un incontro simbolico tra passato e futuro attraverso gli studenti. Vogliamo che questi spazi, come quelli della Mai, siano vissuti anche dai più giovani».

Il programma

Il pomeriggio, alle 17, la festa in piazza Vecchia, seguita dal taglio del nastro. Aprirà i festeggiamenti uno spettacolo del Ttb che vedrà il coinvolgimento dei cittadini. «Una festa che vuole raccontare, far percepire il valore dell’ampliamento della Mai, far conoscere l’edificio di Casa Suardi e la sua storia – spiega l’assessore Nadia Ghisalberti –. Dopo lo spettacolo si terrà la visita al palazzo, con i bibliotecari chiamati a vestire i panni di ciceroni a disposizione dei visitatori».

Le teche per le esposizioni temporanee

(Foto di Bedolis) Gli scaffali dei depositi, qui l’ingresso è concesso solo agli archivisti

(Foto di Bedolis) Casa Suardi

(Foto di Bedolis)

Alla cerimonia inaugurale è prevista la partecipazione del soprintendente di Bergamo e Brescia Luca Rinaldi, della soprintendente agli archivi e alle biblioteche della Lombardia Annalisa Rossi, del sindaco Giorgio Gori, degli assessori Nadia Ghisalberti e Francesco Valesini e della direttrice della Mai Cristiana Iommi. Agli allievi del Conservatorio saranno affidati momenti musicali durante l’inaugurazione. Il giorno del taglio del nastro nel corridoio del primo piano di Casa Suardi sarà mostrato ai visitatori un racconto per immagini che documenta il lavoro fatto, passo passo, per recuperare gli interni del palazzo e allestirne gli spazi. «L’auspicio è che tutti i cittadini vogliano partecipare alla festa inaugurale per conoscere da vicino questo patrimonio», si augura l’assessore Ghisalberti.

Sabato 16 marzo sarà il giorno del convegno scientifico dedicato agli archivi storici e al valore delle fonti, promosso in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo. Si terrà la mattina – inizio alle 10 – nel Salone Furietti della Mai.