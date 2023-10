Città Alta, urta scooter e scappa: ferito 76enne. Si cerca l’automobilista

Incidente con auto pirata lunedì pomeriggio 9 ottobre in via Fara. Un uomo di 76 anni residente a Sorisole, in sella al suo scooter, stava viaggiando in direzione di Porta Sant’Agostino quando è stato urtato da un’auto che si è data alla fuga. È successo alle 16,30 di fronte al civico 1, all’altezza della fermata dell’autobus.