Città Alta, via le auto da piazza Angelini: da gennaio i lavori - Foto

Piazza Angelini, oggi segnata da sosta selvaggia e scarsa qualità urbana, si prepara a un’importante trasformazione. L’area, che deve il suo assetto agli interventi dell’ingegnere Luigi Angelini negli anni Trenta, è da tempo percepita come un retro urbano poco valorizzato. Il nuovo progetto punta a restituirle identità e fruibilità, migliorando continuità, vivibilità e coerenza con il contesto storico.

Pedonalizzazione e nuova pavimentazione permeabile

L’intervento da 250 mila euro, prevede anzitutto la pedonalizzazione completa della piazza, mantenendo l’accesso solo per carico e scarico, passi carrai e mezzi di emergenza. La nuova pavimentazione sarà completamente permeabile, una scelta che migliora il drenaggio e riduce l’impatto ambientale, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del progetto.

Più verde e arredi urbani di qualità

Tra le principali novità, la piantumazione di dieci carpini lungo l’asse pedonale, in continuità con il filare che accompagna l’antico lavatoio. La piazza sarà arricchita anche da due nuove isole di sosta, dotate di sedute semicircolari in pietra di Sarnico e doghe in legno. L’illuminazione verrà completamente rinnovata: lampade Led a luce calda e nuovi pali di design accompagneranno il percorso principale, alternandosi alle alberature.

Un rendering del progetto della nuova piazza Angelini in Città Alta

Materiali locali e tutela archeologica

Il progetto valorizza la storia del luogo grazie al riutilizzo del ciottolato storico e all’impiego di materiali locali, garantendo una forte coerenza paesaggistica. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha espresso parere favorevole, prevedendo durante gli scavi la sorveglianza archeologica per monitorare eventuali ritrovamenti.

Lavori al via da gennaio 2026

Il cantiere partirà a metà gennaio 2026 e durerà circa 70 giorni lavorativi, organizzati in più fasi per ridurre i disagi ai residenti. «Con questo progetto proseguiamo la valorizzazione degli spazi pubblici di Città Alta – sottolinea l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini –. Piazza Angelini tornerà a essere un luogo di qualità, accessibile e curato, dove sosta e relazioni possono ritrovare spazio».