Code e traffico, zona stadio «crocevia» di cantieri

Rallentamenti e code lunedì nelle ore di punta per chi, cercando di entrare in città dalla Valle Brembana, si è imbattuto nei cantieri estivi aperti dallo scorso lunedì in zona stadio.

Da lunedì si è aperta una nuova fase, con la chiusura di v ia Nazario Sauro, fino al 30 giugno, per i lavori di posa della rete di teleriscaldamento di A2A. Stop ad auto e moto da piazzale Oberdan a via Baioni, all’incrocio con via del Lazzaretto dove è stato deviato il traffico, modifica che ha generato code fino al semaforo della Curva Sud. Stessa situazione in via Crescenzi, dove qualcuno ha cercato una scorciatoia. E gli automobilisti, stanchi dopo una giornata di lavoro, al semaforo sbuffavano. In campo più di una pattuglia della polizia locale, con gli agenti impegnati ad indirizzare i mezzi.

Le altre chiusure in zona

Oltre alla chiusura di via Sauro, da lunedì, si è estesa anche quella di viale Giulio Cesare nel tratto tra le vie piazzale Olimpiadi e via del Lazzaretto-via Pietri, davanti alla tribuna Rinascimento, fino al 7 luglio. In questo caso, lo stop al traffico, è dovuto al trasporto delle «americane», l’impianto d’illuminazione che collega le estremità delle curve dello stadio. Le travi, elementi in acciaio lunghi oltre 20 metri che in attesa del loro «varo», sono state appoggiate sulla strada, davanti alla tribuna del Gewiss Stadium. La prima parte dei materiali è arrivata a destinazione, nei prossimi giorni le consegne continueranno e «la prossima settimana si entrerà nel vivo delle operazioni di montaggio» fanno sapere da Atalanta Calcio.

Queste sono le prime fasi di cantiere, ma fino al 31 agosto, la zona di viale Giulio Cesare resterà un punto caldo per il traffico, crocevia di cantieri: il nuovo ponte per la Teb 2 con la parziale chiusura di viale Giulio Cesare (già dallo scorso lunedì, dall’incrocio con via Legrenzi a piazzale delle Olimpiadi) e, si diceva, i lavori per la posa del teleriscaldamento. Intanto ieri, nonostante la nuova chiusura di via Sauro, tutto è filato liscio sul fronte di Monterosso, dove alla rotonda, già sono ben segnalate le modifiche portate dal cantiere della Teb 2. Qualche esitazione degli automobilisti nel capire cosa fare, ma nessun grande rallentamento.

Gli agenti di via Coghetti sono impegnati sul campo con più di una pattuglia e lo saranno fino a fine agosto quando i cantieri dovrebbero terminare, in vista dell’apertura delle scuole. Spiega

Polizia locale: «Nella prima giornata non abbiamo riscontrato particolari criticità» la comandante della polizia locale Gabriella Messina: «Gli agenti sono in servizio in zona viale Giulio Cesare dalle 7.30 del mattino e per tutto il giorno, segnalando agli automobilisti le modifiche alla viabilità. Lunedì non abbiamo riscontrato criticità. Certo, gli automobilisti si devono ancora abituare, ma noi saremo lì a presidiare dando un supporto. In strada c’è una segnaletica chiara, così come le recinzioni di cantiere sono state posizionate correttamente. C’è da considerare che il traffico è molto meno, le scuole sono chiuse e la gente è in ferie. Il consiglio è di evitare la zona se non strettamente necessario». Cartelli ben visibili sono stati posizionati anche all’altezza della Curva Sud, dove non è possibile svoltare a sinistra verso viale Giulio Cesare, ma evidentemente non è bastato.