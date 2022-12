Codici verdi nei Pronto soccorso: è assalto nelle notti dei festivi

Le sale d’attesa gremite. I tempi che si dilatano. Il personale sotto stress. I pronto soccorso restano sempre affollati, ovunque. La Bergamasca non è da meno, anzi: i tassi d’accesso sono spesso tra i più alti d’Italia per quel che riguarda i codici «bianchi» o «verdi», cioè le situazioni di poca o nulla urgenza che potrebbero magari essere evitati o gestiti in altra maniera. Oltre il senso comune, ci sono i dati a certificarlo. L’Agenas – cioè l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, branca del ministero della Salute – ha infatti appena diffuso i risultati del nuovo «Programma nazionale esiti», cioè il monitoraggio su tutte le strutture sanitarie del Paese, con un focus anche sui pronto soccorso.