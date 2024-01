Colle Aperto, via ai lavori per il rifacimento degli spazi pedonali

Lavori in corso da lunedì mattina per il rifacimento dei percorsi pedonali di largo Colle Aperto, tra la Torre di Adalberto e il Seminario. Un intervento che richiederà qualche settimana di lavoro (sarà certamente completato entro Pasqua), che prevede il riutilizzo delle pietre in buone condizioni, ma che punta al miglioramento di uno spazio pedonale che rappresenta una delle principali vie di accesso non solo a piazza Cittadella, ma al cuore del centro storico.

«Con questo lavoro – spiega Marco Brembilla, assessore ai Lavori pubblici – proseguiamo il grande lavoro di riqualificazione degli spazi pedonali del nostro centro storico, patrimonio di tutti i cittadini di Bergamo. Mi scuso sin d’ora per il disagio, cercheremo di completare l’intervento nel minor lasso di tempo possibile, ma credo che sia significativo l’impegno che l’Amministrazione ha profuso in Città Alta in questi mesi, non solo proseguendo la sistemazione della Corsarola, ma anche attraverso la restituzione di piazza Cittadella ai cittadini e come spazio pedonale. Negli scorsi anni, il Comune ha anche sistemato la Torre di Adalberto e la parte opposta di Largo Colle Aperto, ovvero la terrazza che si affaccia sulla valletta che la collega alla Porta Garibaldi».



L’ordinanza

Per consentire i lavori, il Comune di Bergamo ha emanato un’ordinanza che prevede di istituire, dalle ore 9.00 di lunedì 29 gennaio 2024, i seguenti provvedimenti viabilistici per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi e per tratti progressivi di avanzamento del cantiere:

• in Largo Colle Aperto sul lato della Torre di Adalberto

divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni al marciapiedi ubicato sul lato opposto

restringimento della carreggiata solo all’occorrenza

divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, nei 2 stalli ivi presenti e rientranti nell’area di cantiere

• in Viale delle Mure sul lato adiacente al Seminario

divieto di transito pedonale con realizzazione di un passaggio pedonale protetto a margine dell’occupazione

• in Viale delle Mura sul lato opposto al Seminario ed in prossimità di Largo Colle Aperto