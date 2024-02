Colognola, conclusi i lavori per la nuova «piazza» del quartiere e la ciclabile

L’intervento, che ha richiesto un investimento di circa 700mila euro di cui 665mila euro provenienti dal Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, segna la ripresa del piano di intervento che è in corso da alcuni anni ormai in diversi quartieri della città con l’obiettivo di realizzare aree che determinano nuove centralità nelle zone più periferiche di Bergamo.

Come avvenuto per la piazza De André di Celadina, la nuova piazza don Sergio Colombo a Redona - realizzata grazie alla riqualificazione di Redona Centro -, la sistemazione della piazzetta di Santa Lucia e di Largo Barozzi, la sistemazione di piazzale Risorgimento, di piazza Carrara, le imminenti riqualificazioni degli spazi intorno al Lazzaretto (nell’ambito del piano attuativo dello Stadio di Bergamo) e a Campagnola.

La riqualificazione di Colognola

Per quello che riguarda Colognola, il Comune di Bergamo ha previsto un sostanziale riordino di percorsi pedonali esistenti tra via San Sisto e la statale 42, con il rifacimento in porfido di tutte le pavimentazioni oggi in asfalto. È stata anche riqualificata l’illuminazione pubblica, sistemata la piazzetta del borgo storico (dove si trovava l’edicola) ed è stata rimessa a nuovo l’area intorno al monumento ai caduti; sono state ridisegnate le aiuole, installate panchine e nuovi elementi di arredo urbano, piantati nuovi alberi ed è stata riasfaltata la strada che va dall’attraversamento pedonale di via Muzio a quello davanti alla chiesa di San Sisto.

Le nuove panchine

«Questo tipo di interventi – spiega l’assessore Marco Brembilla – sono pensati per migliorare sensibilmente la qualità degli spazi dei quartieri della nostra città, che spesso necessitano di nuove centralità a fronte dei tanti cambiamenti in atto negli ultimi anni. Il cantiere di Colognola ha ripensato gran parte di uno spazio che era semplicemente contorno di una delle principali direttrici di scorrimento del traffico verso e dalla città».

Completata la ciclabile tra Kilometro Rosso e Colognola

Importanti novità in vista per quel che riguarda la ciclabilità cittadina: sono stati completati i lavori per favorire la mobilità dolce e non inquinante nella città di Bergamo con la realizzazione della nuova pista ciclabile destinata a collegare il Kilometro Rosso e Stezzano con il quartiere di Colognola, un intervento importante soprattutto per definire al meglio e in sicurezza l’ingresso ciclabile in città.

Da oggi è infatti possibile fare ingresso in città da Stezzano, raggiungendo il quartiere di Colognola, in tutta sicurezza grazie al nuovo tratto ciclopedonale che dalla via per Azzano si snoderà fino alla strada Cascinello, alle porte del parco scientifico tecnologico del Kilometro Rosso.

Il Comune di Bergamo ha realizzato una ciclopedonale larga tra 3 e 3,25 metri lungo la via Stezzano: tra l’Istituto Belotti e il distributore di benzina Trussardi Petroli sono stati rimossi sterpi laterali, realizzando una nuova massicciata; tra il distribuito e il ponte dell’autostrada A4, il Comune è intervenuto coprendo il canale della Roggia Guidana.