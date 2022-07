Commercio e artigiani, la carenza di lavoratori sfiora anche il 50%

Il problema, ormai cronico, relativo alla carenza di personale si sta trasformando in una piaga economica. Al giorno d’oggi non c’è settore che non soffra la carenza di addetti: un fenomeno che sta attanagliando anche l’economia bergamasca. Le aziende stanno provando ogni tipo di strada, dagli annunci sui social alle pagine pubblicitarie sui media, senza parlare del ricorso alle agenzie di somministrazione, che parallelamente cercano di raccogliere curriculum per far incontrare domanda e offerta di lavoro.