Comuni, è caccia ai vigili: «In affanno soprattutto le realtà più piccole»

È caccia al vigile. Per molti Comuni, trovare (e trattenere) sul territorio gli agenti di Polizia locale sembra diventata un’impresa. Lo confermano i racconti dei sindaci (per esempio a Fiorano al Serio, che spera nel concorso che si svolgerà a dicembre, dopo due anni di peripezie), lo «certifica», con sguardo che va anche oltre i confini orobici, il vicepresidente di Anci Lombardia Lucio De Luca. « Ci sono una serie di problemi generali, organizzativi, per i Comuni, nel portare avanti i concorsi , anche a seguito di nuove norme sulle modalità di svolgimento» premette De Luca. Ma pure superati questi ostacoli, «ai concorsi in molti casi partecipano poche persone, e chi lo fa non di rado ha un livello di preparazione inadeguato». Criticità emerse anche da una selezione organizzata a livello regionale (non per vigili, ma per amministrativi) da Anci e Regione, per stilare una graduatoria da cui i Comuni potessero attingere: «Hanno partecipato in 400, alla fine ne sono stati selezionati 39». Su un’intera Regione.