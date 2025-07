Condominio preso di mira dai ladri acrobati nella notte a Bergamo

Condominio preso di mira dai ladri in via Giacomo Bresadola, nel quartiere dello stadio. E i residenti lanciano l’allarme sicurezza. Al civico 10, solo negli ultimi tre giorni sono stati messi a segno due furti, in aggiunta a un altro tentativo fortunatamente sventato, grazie alla prontezza dei residenti.

Preoccupazione tra i condomini

Tra i condomini, che hanno contattato il giornale, c’è apprensione e preoccupazione. Il primo furto in ordine temporale si è verificato settimana scorsa, nella notte tra sabato e domenica, quando i malviventi - approfittando dell’assenza dei proprietari, via per le vacanze - sono riusciti a introdursi in un appartamento posto al quinto piano, passando attraverso il vano tecnico del tetto, raggiunto arrampicandosi.

Arriviamo poi alla notte tra martedì e mercoledì, quando i ladri sono rientrati in azione per colpire altre due abitazioni situate al terzo e quarto piano dello stabile dietro il Gewiss Stadium. Verso le 3 di mattina i banditi si sono introdotti in un appartamento della scala B del terzo piano e, sfruttando un’altra volta l’assenza dei padroni di casa, hanno potuto fare man bassa di tutto quello che hanno trovato. Il proprietario, allertato dalle telecamere e dall’antifurto, è rientrato dalle vacanze la mattina stessa per denunciare il furto alle autorità competenti.

Verso le 4, in un’abitazione della scala A, si è verificato invece un altro tentativo - presumibilmente a opera degli stessi malviventi- che si sono messi in fuga dopo essersi accorti della presenza dei proprietari, svegliatisi sentendo degli strani rumori provenire dalle tapparelle delle finestre.

L’appello al comune