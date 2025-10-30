Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 30 Ottobre 2025

Consegne a domicilio: i bergamaschi premiano gelato e cibo etnico

LA CLASSIFICA . Per gli otto anni di Deliveroo a Bergamo, la classifica dei locali più apprezzati nel food delivery: in vetta due gelaterie Verderosa e Gemma, terzo posto per Curry Lounge.

La gelateria VerdeRosa guida la classifica dei locali più apprezzati nelle consegne a domicilio sulla piattaforma Deliveroo: seconda la Gelateria Gemma, terzo posto per Curry Lounge. Miglior performance per Burger Wave
La gelateria VerdeRosa guida la classifica dei locali più apprezzati nelle consegne a domicilio sulla piattaforma Deliveroo: seconda la Gelateria Gemma, terzo posto per Curry Lounge. Miglior performance per Burger Wave

Bergamo

Otto anni di consegne e una fotografia delle nuove abitudini alimentari dei bergamaschi: Deliveroo festeggia l’anniversario della propria attività in città premiando i ristoranti più apprezzati dagli utenti della piattaforma. La classifica è stata stilata sulla base delle valutazioni dei clienti e ha preso in considerazione i locali attivi da almeno un anno, con un numero consistente di ordini.

Il podio: due gelaterie e un ristorante etnico

Al primo posto della graduatoria si è classificata la Gelateria Verderosa, seguita dalla Gelateria Gemma e dal ristorante Curry Lounge.
Completano la Top 10:
4. Dumpling & Sushi
5. Burger Wave
6. Scrocchia Pizza
7. Carmen Gelato
8. Aibok Ristorante Orientale
9. Suzuran Japanese Restaurant
10. Okai

Secondo i dati diffusi da Deliveroo, il risultato conferma la passione dei bergamaschi per i dessert artigianali, ma anche l’apertura verso cucine internazionali come quella indiana e asiatica.

«Una città curiosa e in evoluzione»

«Negli ultimi otto anni a Bergamo abbiamo osservato una città vivace e curiosa, che ama la qualità artigianale ma è pronta a sperimentare cucine lontane dalla tradizione», ha commentato Andrea Zocchi, Managing Director di Deliveroo Italia.

«La varietà dell’offerta – ha aggiunto – dimostra come la scena gastronomica locale si stia evolvendo insieme alle abitudini dei consumatori».

Gelateria Gemma in Borgo Palazzo seconda classificata
Gelateria Gemma in Borgo Palazzo seconda classificata
Miglior performance, invece, per Burger Wave
Miglior performance, invece, per Burger Wave

Burger Wave premiato per la «Miglior performance»

Tra i ristoranti della Top 10, Burger Wave ha ricevuto il riconoscimento per la «Miglior performance», grazie a una crescita degli ordini superiore al 30% rispetto all’anno precedente.

Cucina indiana e nepalese in forte crescita

Dall’analisi dei dati emerge un quadro variegato delle preferenze culinarie cittadine. Le cucine più ordinate a Bergamo nell’ultimo anno sono state: hamburger, pizza, sandwiches, sushi, italiana, poke, dessert, cinese, turca e messicana.

Le cucine con la crescita più significativa sono invece:
Indiana e nepalese (+50%), Turca, Pizza, Cinese, Sushi.

Aumentano anche gli ordini di colazioni e dessert, a conferma del ruolo centrale del dolce nella ristorazione bergamasca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tempo libero
Gastronomia
Turismo
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Servizi finanziari
Andrea Zocchi
deliveroo