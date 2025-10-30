Consegne a domicilio: i bergamaschi premiano gelato e cibo etnico

Otto anni di consegne e una fotografia delle nuove abitudini alimentari dei bergamaschi: Deliveroo festeggia l’anniversario della propria attività in città premiando i ristoranti più apprezzati dagli utenti della piattaforma. La classifica è stata stilata sulla base delle valutazioni dei clienti e ha preso in considerazione i locali attivi da almeno un anno, con un numero consistente di ordini.