Giovedì 30 Ottobre 2025
Consegne a domicilio: i bergamaschi premiano gelato e cibo etnico
LA CLASSIFICA . Per gli otto anni di Deliveroo a Bergamo, la classifica dei locali più apprezzati nel food delivery: in vetta due gelaterie Verderosa e Gemma, terzo posto per Curry Lounge.
Otto anni di consegne e una fotografia delle nuove abitudini alimentari dei bergamaschi: Deliveroo festeggia l’anniversario della propria attività in città premiando i ristoranti più apprezzati dagli utenti della piattaforma. La classifica è stata stilata sulla base delle valutazioni dei clienti e ha preso in considerazione i locali attivi da almeno un anno, con un numero consistente di ordini.
Il podio: due gelaterie e un ristorante etnico
Al primo posto della graduatoria si è classificata la Gelateria Verderosa, seguita dalla Gelateria Gemma e dal ristorante Curry Lounge.
Completano la Top 10:
4. Dumpling & Sushi
5. Burger Wave
6. Scrocchia Pizza
7. Carmen Gelato
8. Aibok Ristorante Orientale
9. Suzuran Japanese Restaurant
10. Okai
Secondo i dati diffusi da Deliveroo, il risultato conferma la passione dei bergamaschi per i dessert artigianali, ma anche l’apertura verso cucine internazionali come quella indiana e asiatica.
«Una città curiosa e in evoluzione»
«Negli ultimi otto anni a Bergamo abbiamo osservato una città vivace e curiosa, che ama la qualità artigianale ma è pronta a sperimentare cucine lontane dalla tradizione», ha commentato Andrea Zocchi, Managing Director di Deliveroo Italia.
«La varietà dell’offerta – ha aggiunto – dimostra come la scena gastronomica locale si stia evolvendo insieme alle abitudini dei consumatori».
Burger Wave premiato per la «Miglior performance»
Tra i ristoranti della Top 10, Burger Wave ha ricevuto il riconoscimento per la «Miglior performance», grazie a una crescita degli ordini superiore al 30% rispetto all’anno precedente.
Cucina indiana e nepalese in forte crescita
Dall’analisi dei dati emerge un quadro variegato delle preferenze culinarie cittadine. Le cucine più ordinate a Bergamo nell’ultimo anno sono state: hamburger, pizza, sandwiches, sushi, italiana, poke, dessert, cinese, turca e messicana.
Le cucine con la crescita più significativa sono invece:
Indiana e nepalese (+50%), Turca, Pizza, Cinese, Sushi.
Aumentano anche gli ordini di colazioni e dessert, a conferma del ruolo centrale del dolce nella ristorazione bergamasca.
