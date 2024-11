Consigliere comunale e manager, addio a Paolo Colombelli: aveva 52 anni

Fino all’ultimo ha voluto dare consigli ai suoi ragazzi: nelle visite a casa non voleva parlare di sé ma continuare a portare avanti ciò che amava, il suo lavoro di responsabile della produzione in Serioplast . Paolo Colombelli , una delle colonne portanti dell’azienda di Seriate, è morto giovedì.

Da tempo malato di tumore, si è spento a 52 anni lasciando nel dolore la moglie Roberta e l’amata figlia Marta con cui viveva in via San Bernardino a Bergamo. Paolo aveva vissuto la malattia con riservatezza. «Voleva che non lo guardassero come un malato, con compassione», racconta suo fratello Alberto.

Aveva indetto una call per lunedì

«Non si è mai lasciato andare, ha lottato – dice Alberto –. Quest’estate è andato tre settimane in vacanza in Sardegna, si tuffava dagli scogli. E aveva deciso che voleva cambiare l’auto». Appassionato di politica, era stato consigliere comunale a Lallio, il suo paese d’origine. «Da giovani siamo stati più amici che fratelli – continua Alberto – . E sono stato affascinato dal suo lavoro. Era sempre in giro per il mondo: dal Pakistan alla Repubblica Ceca».