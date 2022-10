Consiglio comunale, assenze e presenze. Paganoni: «La pandemia non ha influito»

Massimo Bottaro (Lista Gori), Alessandro De Bernardis (Pd), Viviana Miles i (Pd), Luca Nosari (Bergamo Ideale), Simone Paganoni (Patto per Bergamo) e Oriana Ruzzini (Pd): sono gli «onnipresenti» del Consiglio comunale di Bergamo, col 100% di presenze e zero assenze nelle sedute di questo mandato (77 consigli da giugno 2019 al 1° settembre 2022). Per il 32° anno, il consigliere Simone Paganoni è tornato con le sue statistiche su quel che accade a Palazzo Frizzoni. E « nonostante la pandemia», spiega Paganoni, «grazie alle sedute da remoto, siamo in linea – sia come consigli, sia come votazioni – con i primi tre anni di mandato di tutte le ultime legislature».