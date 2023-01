Consumatori, il conto salato del 2022: uno stipendio bruciato dai rincari

Euro più o euro meno, il conto potrebbe essere questo. Salatissimo, ovviamente: 1.793 euro. È il rincaro, cioè la spesa «extra», che la famiglia media bergamasca ha dovuto sostenere nel corso del 2022 a causa della pazza corsa dell’inflazione. È l’ulteriore conferma di come – in sostanza – un mese di stipendio sia stato «bruciato» per far fronte all’aumento dei prezzi. La stima l’ha calcolata nei giorni scorsi l’Unione nazionale consumatori, mettendo in colonna quel che è accaduto nel corso degli scorsi dodici mesi. Il dato medio annuo per la Bergamasca è di un’inflazione del 6,8%, che è la risultante di un inizio 2022 in cui i prezzi hanno avuto un’estrema volatilità: a gennaio 2022, secondo l’Istat, il tasso d’inflazione annua in provincia di Bergamo era infatti al 4,1%, poi a dicembre s’è chiuso al 9,7% (con un picco del 10% esatto per il mese di novembre).