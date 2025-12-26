Oltre 670.000 euro a favore di oltre 200 tra enti e associazioni del territorio: il Comune di Bergamo contribuisce così (attraverso diverse delibere approvate dalla Giunta a dicembre e pubblicate a breve sul sito del Comune, per un totale di 673.683 mila euro) a coprire le spese che soggetti diversi hanno sostenuto per organizzare attività ed eventi in ambito culturale, sportivo-ricreativo, sociale, educativo o ambientale sul territorio cittadino durante il 2025.

Una cifra rilevante a livello di bilancio dell’Amministrazione per questo 2025. Dal 2015, infatti, i contributi si vedono riconoscere un preciso capitolo di bilancio; una scelta che ha riconosciuto centralità e importanza alle iniziative organizzate dai vari enti e ha consentito di incrementare i contributi a favore delle associazioni e degli enti impegnati nella promozione e valorizzazione della città e dei legami sociali.

Nel dettaglio delle delibere approvate, importante, come da tradizione, il capitolo ascritto alla Sindaca Carnevali, 123.800 mila euro complessivamente, che vanno all’Associazione culturale Arketipos, Fondazione BergamoScienza, Ducato di Piazza Pontida, Festival Pianistico Internazionale Bergamo e Brescia, Parrocchia di Santa Caterina, Associazione Bio Distretto, Condotta slow food della bergamasca e a Giovani Idee Aps.

E ancora: 158,738 mila euro vanno invece alle associazioni sportive del territorio, tra le quali spiccano Promoeventi sport, The Olme Sport srl Sportiva dilettantistica, Tennis Club Città dei Mille - tutti soggetti che hanno organizzato alcuni degli eventi sportivi più importanti dell’anno come Il Lombardia, gli Internazionali di Tennis Bergamo, il Trofeo Tnb Azimut -, ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS, Bergamo Tuffi Ads, e numerose polisportive e associazioni di quartiere, dall’ASD Pol.Oratorio San Tomaso a Ororosa Basket ADS, dai Podisti insonni Ads a Ads Runners Bergamo e altri ancora.

Altri 48.327 mila euro vengono destinati ad enti e associazioni che hanno organizzato iniziative e interventi di rilievo in ambito ambientale e di verde pubblico, come La carica elettrica Asd, Associazione Montagna Italia, Associazione Climarte, Plastic Free odv Onlus, Centro per tutte le età di Loreto e altri ancora.

Altri 31.920 euro vengono destinati ad associazioni che hanno organizzato attività e iniziative di interesse pubblico di carattere educativo, di pari opportunità e interculturale come l’asilo infantile di Colognola, Cnegi Sezione Scout di Bergamo, Associazione Gruppo scuole insieme, cooperativa Impresa sociale Ruah-Scs, cooperativa sociale Alchimia, a cui si aggiungono 3.700 euro per iniziative e manifestazioni in tema di legalità e pace erogati all’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Proloco Bergamo e Associazione generale mutuo Soccorso Bergamo.

E poi: 124.099 mila euro sono destinati alle tante associazioni culturali della nostra città: Pandemonium Teatro, Associazione culturale art majora, Fondazione Piero Cattaneo, Teatro Prova, Ink Club, Fotografica Aps, Associazione per Palazzo Terzi, Associazione Premio nazionale di Narrativa, Associazione nuove settimane barocche sono solo alcuni degli oltre 50 enti a cui vengono riconosciuti contributi a fronte dell’organizzazione quest’anno di iniziative culturali di rilievo.

Considerevole anche il riconoscimento del valore sociale di molte iniziative di quartiere: 124,099 mila euro vanno infatti a oltre 60 tra associazioni ed enti che operano in questo settore, come i Centri di Tutte le Età, diverse parrocchie della città, Anteas, Missione Calcutta, Cuore e Batticuore Odv, Associazione disabili bergamaschi, odv Mario Conte per i diritti dimenticati, Centro di servizio per il volontariato, Oltre i limiti e tanti altri ancora, meritevoli di costruire coesione sociale e comunità.

Associazioni ed enti a carattere sportivo e culturale

Il Comune di Bergamo riconosce inoltre l’impegno di alcune associazioni ed enti a carattere sportivo e culturale quali GMS Associazione sportiva dilettantistica, Acli Bergamo, Promozione Confesercenti, 365 gradi Aps Ets con un investimento di 59.000 euro per la realizzazione della 27° Airport Granfondo internazionale, Molte fedi, Fiera dei Librai, Wishakespeare.