Contro la violenza sulle donne, nuova manifestazione mercoledì a Bergamo

In Italia ci sono stati già 10 femminicidi dall’inizio dell’anno e in marzo 86 nuove chiamate ai centri antiviolenza di città e provincia. «Non sono ancora sufficienti le azioni messe in atto da parte delle istituzioni che puntino alla radice del problema, ovvero alla trasformazione della cultura patriarcale di cui è imbevuta la nostra società in una cultura di parità e di libertà».

Tornando in piazza, la Rete ha delle proposte: «Spazi liberi dal patriarcato: creare e distribuire una “segnaletica” (sotto forma di adesivi, avvisi, cartelli stradali…) che evidenzia il “divieto di accesso” per sessismo, maschilismo, discriminazioni e violenza in genere. Attività simili sono state realizzate in varie comunità» segnala il gruppo che aggiunge: «Vogliamo individuare con il supporto delle istituzioni locali un luogo pubblico nella città di Bergamo nel quale realizzare una installazione fissa che la Rete possa allestire come spazio informativo, di consapevolezza, aperto al contributo di chi condivida la sua lotta».

Tra le proposte anche la creazione di tariffe agevolate serali per taxi e servizi simili presenti in Bergamo.