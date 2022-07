Controlli a Gallipoli, turista diretto a Bergamo perde il bus per l’aeroporto di Brindisi: poliziotti gli pagano la navetta

Disavventura a lieto fine per un giovane turista in vacanza a Gallipoli (Lecce). Doveva raggiungere in pullman l’aeroporto di Brindisi per prendere un aereo diretto a Bergamo, ma è incappato insieme ad altre persone in un controllo antidroga effettuato da una pattuglia delle Volanti con le unità cinofile. «Gli agenti – si legge sulla pagina Facebook «Agente Lisa» gestita dalla Polizia di Stato, che ha diffuso la notizia nella mattinata di domenica 31 luglio – hanno identificato diverse persone che si trovavano alla fermata dell’autobus. Tra i tanti passeggeri, l’ultimo ad essere controllato è stato un giovane che proprio per questo ha perso il bus per l’aeroporto di Brindisi. L’autista, nonostante la richiesta di attendere qualche minuto, è ripartito rispettando doverosamente la tabella di marcia. I poliziotti, allora, vedendo il ragazzo affranto, hanno deciso di chiamare una navetta e pagargli il nuovo biglietto in modo da farlo arrivare in tempo per l’aereo». Il giorno dopo il turista ha voluto ringraziarli inviando una mail al Commissariato di Gallipoli: «Siete stati molto gentili e disponibili», ha scritto. «Con queste sue parole – su legge ancora nel post di «Agente Lisa» – vi auguriamo una buona domenica, riflettendo sul fatto che a volte per rendere il mondo un posto migliore, basta poco».