Controlli alla Malpensata: hashish nascosto e un’auto rubata restituita alla proprietaria

Nella serata di mercoledì 23 luglio si è svolto un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio, coordinato dalla Questura di Bergamo con la partecipazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza – con unità cinofila – e della Polizia Locale. L’operazione ha interessato varie aree sensibili della città, tra cui la Malpensata, la Stazione, via Bonomelli, via Paglia, via Angelo Maj e piazzale Alpini.