Controlli anti spaccio in città: inseguito e arrestato con 172 grammi di hashish

La Polizia locale del Comune di Bergamo ha messo a segno un altro arresto per spaccio di droga in città. In manette stavolta è finito A. M., 36 anni, nordafricano meglio noto con il soprannome di «Mammuth», fermato dagli agenti nella notte tra giovedì e venerdì nella zona tra il quartiere di Malpensata e la stazione ferroviaria. Gli agenti del Nucleo Interventi Sicurezza Urbana di via Coghetti lo hanno individuato durante un servizio anti-spaccio e lo hanno inseguito fino alla massicciata della ferrovia di via San Giovanni Bosco, lungo la quale il 36enne ha cercato di fuggire a piedi dopo l’alt degli agenti del Comune di Bergamo.