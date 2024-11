Controlli anti-spaccio in via Paglia e Novelli

Controlli antidroga in centro a Bergamo e, in particolare, la zona di Via Paglia e Via Bonomelli. Nella serata del 12 novembre, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato una persona alla guida di un’autovettura che ha imboccato via Paglia e ha accostato per far salire un giovane straniero, in attesa sul marciapiede. I due, percorsi circa 20 metri, hanno sostato sul lato opposto della strada, in corrispondenza con via Novelli, rimanendo nell’auto per circa un minuto. I poliziotti, notando un’attività di scambio tra i due, li hanno controllati. Lo spacciatore, di nazionalità somala, ha lasciato così cadere a terra due pezzi di hashish del peso complessivo di 18,18 grammi, recuperati dagli agenti e posti sotto sequestro.

Contestualmente il conducente dell’auto, un italiano della zona, ha consegnato agli operatori un pezzo di hashish, appena acquistato per la somma di 50 euro, denaro successivamente trovato allo straniero e posto sotto sequestro. L’uomo ha anche ammesso di aver acquistato più volte, dallo scorso aprile, sostanze stupefacenti dal somalo che, risultato in possesso di un permesso di soggiorno per asilo politico, è stato denunciato per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, reato continuato in quanto commesso in Bergamo nel periodo compreso tra l’aprile e il novembre 2024.

Per l’italiano è invece scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Bergamo con conseguente sanzione del ritiro della patente in quanto trovato alla guida.

Droga e contanti, un arresto

Sempre in via Paglia, nella giornata del 12 novembre, gli operatori della Volante hanno arrestato uno straniero irregolare trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina, quest’ultima opportunamente divisa in dosi pronta per essere venduta, oltre a circa 700 euro in contanti di vari tagli.

In via Novelli tenta la fuga con la droga