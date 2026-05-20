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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 20 Maggio 2026

Controlli antidroga nella Bassa: quattro nei guai, sequestrati soldi e stupefacenti

I CONTROLLI. L’operazione della Polizia locale del Distretto Bassa bergamasca orientale ha portato anche al sequestro di 1.650 euro in contanti, bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi.

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Controlli antidroga nella Bassa: quattro nei guai, sequestrati soldi e stupefacenti

Quattro persone denunciate, oltre tre etti di droga sequestrati e 1.650 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. È il bilancio dell’operazione antidroga condotta nell’ultimo mese dalla Polizia locale del Distretto Bassa bergamasca orientale, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e contrasto all’illegalità. Gli agenti, dopo attività mirate di osservazione e monitoraggio nelle aree più sensibili, sono intervenuti in diversi contesti urbani interessati da segnalazioni e movimenti sospetti.

Controlli antidroga nella Bassa: quattro nei guai, sequestrati soldi e stupefacenti
Controlli antidroga nella Bassa: quattro nei guai, sequestrati soldi e stupefacenti

Le perquisizioni hanno permesso di rinvenire cocaina e hashish, oltre a bilancini di precisione, coltelli a serramanico e materiale per il confezionamento delle dosi. Le quattro persone, due italiane e due marocchine, sono state deferite all’Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio. Nel corso dei controlli, altri tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Bergamo come assuntori, perché trovati con modiche quantità di stupefacente per uso personale. Soddisfazione dal comandante Angelo Di Nardo, che ha annunciato nuovi servizi nelle zone critiche, e dal sindaco Gianfranco Gafforelli, che ha ringraziato gli agenti per l’impegno a tutela della sicurezza urbana.

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