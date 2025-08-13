Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 13 Agosto 2025

Controlli in un negozio in città: sequestrati 130 kg di pesce e carne irregolari

L’ISPEZIONE. Polizia locale e Ats hanno effettuato un controllo in un esercizio commerciale in galleria Fanzago a Bergamo.

Bergamo

Nel pomeriggio di venerdì 8 agosto, la polizia Locale di Bergamo ha effettuato un controllo in un negozio di vicinato in Galleria Fanzago in centro città, nel passaggio che collega via Angelo Mai e via Papa Giovanni.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno chiesto l’intervento dell’Ats di Bergamo – Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, dopo aver trovato alimenti privi di tracciabilità e di provenienza non documentata.

Pesce e carne scaduti nei freezer

All’interno dei congelatori sono stati scoperti circa 130 chili di pesce e carne in cattivo stato di conservazione. In particolare, 20 chili di merce, pur etichettata, risultava scaduta da almeno dieci giorni e mal conservata.

Sanzioni e segnalazione alla magistratura

Tutti gli alimenti irregolari sono stati sequestrati e avviati alla distruzione. Al gestore sono state contestate sanzioni amministrative per mancanza di tracciabilità e cattivo stato di conservazione. È stato inoltre segnalato all’Autorità Giudiziaria per violazioni dell’articolo 5 della legge 283/1962, che vieta la detenzione e la vendita di alimenti nocivi o deteriorati.

Controlli per la sicurezza alimentare

L’operazione rientra nella collaborazione costante tra Polizia Locale e Ats di Bergamo per garantire controlli regolari e tutelare la salute pubblica e la sicurezza alimentare negli esercizi commerciali della città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sequestri Persona
autorità giudiziaria