Controlli in un negozio in città: sequestrati 130 kg di pesce e carne irregolari

Nel pomeriggio di venerdì 8 agosto, la polizia Locale di Bergamo ha effettuato un controllo in un negozio di vicinato in Galleria Fanzago in centro città, nel passaggio che collega via Angelo Mai e via Papa Giovanni.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno chiesto l’intervento dell’Ats di Bergamo – Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, dopo aver trovato alimenti privi di tracciabilità e di provenienza non documentata.

Pesce e carne scaduti nei freezer

All’interno dei congelatori sono stati scoperti circa 130 chili di pesce e carne in cattivo stato di conservazione. In particolare, 20 chili di merce, pur etichettata, risultava scaduta da almeno dieci giorni e mal conservata.

Sanzioni e segnalazione alla magistratura

Tutti gli alimenti irregolari sono stati sequestrati e avviati alla distruzione. Al gestore sono state contestate sanzioni amministrative per mancanza di tracciabilità e cattivo stato di conservazione. È stato inoltre segnalato all’Autorità Giudiziaria per violazioni dell’articolo 5 della legge 283/1962, che vieta la detenzione e la vendita di alimenti nocivi o deteriorati.

Controlli per la sicurezza alimentare