Controlli nella zona della stazione a Bergamo: droga e una katana, due arresti

Intorno alle 14, durante un pattugliamento con il supporto di un’unità cinofila, gli agenti hanno notato due uomini che, alla vista della pattuglia, sono scappati. Gli agenti li hanno bloccato in via Bono: durante il fermo, i due hanno cercato di disfarsi della droga che avevano, ma gli agenti sono riusciti a recuperare e sequestrare 68 grammi di hashish . Entrambi gli arrestati, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali, sono stati accusati di detenzione ai fini di spaccio.

Il fatto è avvenuto in una zona già segnalata per attività illecite, e in un orario in cui gli studenti delle scuole superiori stavano uscendo, circostanza che ha aggravato la condotta dei fermati.