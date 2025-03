Convogli d’epoca a tutto vapore: inizia la stagione dei treni storici

Riparte la stagione dei treni storici della Fondazione Fs in Lombardia. Il primo appuntamento è previsto per domenica 30 marzo con il Lario Express, il treno turistico da Milano Centrale a Como e Lecco. In programma anche diverse circolazioni sulla linea turistica Palazzolo-Paratico-Sarnico, con treni a vapore che collegheranno il capoluogo meneghino alle sponde del Lago d’Iseo e il Basso Sebino. Per quanto le riguarda il Sebino Express da Milano al lago d’Iseo (Paratico) le partenze sono previste domenica 27 aprile, 8 giugno, 5, 19 e 26 ottobre.

Il calendario di quest’anno prevede 23 circolazioni per oltre seimila posti disponibili a bordo. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, è promossa dall’assessorato a Trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed Fs Treni turistici italiani, con il supporto di Ferrovienord. «Un’esperienza particolarmente gradita da migliaia di viaggiatori – spiega Franco Lucente, assessore regionale a Trasporti e mobilità sostenibile – che decidono di scoprire le bellezze della nostra Lombardia a bordo di treni affascinanti e dal sapore antico. Continua, quindi, la proficua collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Fs, all’insegna di un modo innovativo di viaggiare, un piacere da condividere con amici e famigliari in grado di valorizzare luoghi iconici. La ferrovia, dunque, diventa volano strategico e privilegiato per un turismo “lento” e alternativo, una mobilità dolce che conquista persone di tutte le età».

Il calendario 2025

Tra gli itinerari proposti, quelli con gli iconici treni trainati da locomotive vapore ma anche da locomotive elettriche d'anteguerra. Previste anche circolazioni con il mitico Etr 252 Arlecchino che viaggerà sulla tratta Milano-Desenzano-Verona in occasione del «Frecce Tricolori Air Show» del 18 maggio e per la sagra del torrone di Cremona.

La ferrovia, dunque, diventa volano strategico e privilegiato per un turismo “lento” e alternativo, una mobilità dolce che conquista persone di tutte le età» Nel dettaglio, oltre al Sebino Express, le altre proposte sono Lario Express: da Milano e Monza per Como e Lecco (30 marzo, lunedì 21 aprile, domenica 4 maggio e 7 settembre), Besanino Express da Milano a Lecco via Molteno (11 maggio, 15 giugno, 21 settembre e 12 ottobre), Laveno Express da Milano alla scoperta del lago Maggiore (domenica 13 aprile, 1 e 22 giugno, 14 settembre), Lomellina Express (partenze previste domenica 25 maggio per Lomello, in occasione del millenario della Basilica all’interno della manifestazione «Benvenuti in Lomellina», e 28 settembre per Mortara in occasione rispettivamente della manifestazione «Benvenuti in Lomellina» e della Sagra del salame d’oca), Pizzighettone e Cremona (2 e 16 novembre, rispettivamente per la Sagra «Fasulìn de l’öc» e la Festa del torrone) e Desenzano e Verona il 18 maggio e il 29 giugno.

