Coorious riapre ai giovani di Bergamo. E sbarca anche a Como, Brescia e Lodi

Qual è la migliore pubblicità? Il passaparola. Un cliente soddisfatto che racconta a un amico o al vicino il suo buon affare. È lo strumento più efficace del marketing. Ed è pure un marchio di riconoscimento naturale, una certificazione gratuita e genuina. È successo così anche per Coorious, il percorso di formazione sui temi dell’informazione e della comunicazione organizzato da L’Eco di Bergamo con Edoomark. I ragazzi che hanno partecipato alle due precedenti edizioni hanno testimoniato - liberamente - l’utilità del corso confermando l’importanza di comprendere la teoria attraverso tanta pratica con i professionisti del Gruppo Sesaab. Si è così propagata un’onda positiva nel mondo dell’informazione che ha attirato l’attenzione di altre testate giornalistiche locali della Lombardia. Un’onda che quest’anno toccherà nuovi lidi della notizia: oltre a «L’Eco di Bergamo», il percorso formativo sarà attivato anche da «La Provincia» (che copre i territori di Como, Lecco e Sondrio), da «Il cittadino di Lodi» e da «Il Giornale di Brescia». Coorious è dunque diventato grande. Dopo i primi passi nel 2020 e l’adolescenza nel 2021, è arrivato il tempo della gioventù con il 2022: Coorious esce di casa, spicca il volo in Lombardia e si fa in quattro per formare i giovani di sei province.