Corsa ai cantieri per il 2023 Le tre «zone calde» dell’estate

La cartina della città pullula di punti-cantiere. E non siamo ancora al clou, visto che i motori si stanno scaldando in vista dell’estate, la stagione «calda» per le opere, soprattutto stradali. L’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla è già in trance agonistica: «La macchina si è messa in moto, perché dobbiamo giocare in anticipo per non interferire con la Capitale della cultura del 2023 ». La sfida è ardua: una città sgombra da cartelli «lavori in corso», deviazioni e mezzi, per essere a misura di visitatori e turisti. «Ci portiamo avanti con le zone non interessate dalla presenza delle scuole, e quindi del traffico collegato. Poi, nei mesi estivi, con la fine delle lezioni e il calo delle presenze in città, partiranno i cantieri stradali più impegnativi. Ma la sfida di concludere quanto ci siamo prefissati non dipende solo da noi: per la nuova rotatoria all’incrocio con via Carnovali, ad esempio, siamo in attesa del via libera da parte della società Autostrade per avviare il cantiere».