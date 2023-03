Covid, Conte e Speranza: «Agito sempre per il bene del Paese». Fontana: «La competenza esclusiva era dello Stato»

«Apprendo dalle agenzie di stampa notizie riguardanti l’inchiesta di Bergamo. Anticipo subito la mia massima disponibilità e collaborazione con la magistratura. Sono tranquillo di fronte al Paese e ai cittadini italiani per aver operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica». Lo ha dichiarato in una nota l’ex premier Giuseppe Conte e leader del Movimento Cinque Stelle, mercoledì 1° marzo dopo la notizia della chiusura delle indagini sul Covid in Bergamasca.