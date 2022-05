Covid e diabete, tra i bambini casi in aumento

Il Covid resta un problema anche per bambini e adolescenti. Non solo nel momento in cui contraggono l’infezione, ma anche dopo la guarigione. Perché se i sintomi clinici del contagio da Sars-CoV-2 in età pediatrica possono essere più blandi, le conseguenze invece restano. E sono conseguenze significative: è infatti in aumento il diabete – sia di tipo 1 sia di tipo 2 – tra bambini e adolescenti da poco guariti dal Covid. È quanto emerge da alcune ricerche internazionali, e i primi segnali si scorgono anche in Bergamasca.