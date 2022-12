Covid, nella Bergamasca 3.491 nuovi casi e 20 morti in sette giorni - Il report

La curva è diventata una linea retta. L’ennesimo saliscendi dei contagi sembra essersi già esaurito, con una progressione ora di nuovo «piatta» delle infezioni, mentre si alzano fisiologicamente gli indicatori «conseguenti», cioè ricoveri e decessi. Lo confermano gli ultimi dati del ministero della Salute e della Regione Lombardia: negli ultimi sette giorni (il nuovo report va dal 25 novembre al 1° dicembre) in Bergamasca si sono contati 3.491 nuovi positivi al Sars-CoV-2 (picco di 837 casi nella giornata di martedì 29 novembre), con una variazione quasi impercettibile (+0,72%) rispetto ai 3.466 della settimana precedente; l’incidenza del contagio rimane così ferma a 317 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti. Se si allarga lo sguardo all’intera Lombardia la sostanza è praticamente la stessa, solo con un leggero ribasso: l’ultima settimana ha consegnato 43.350 nuove infezioni, in calo del 3,39% sulle 44.869 dei sette giorni precedenti; l’incidenza del contagio resta superiore a quanto si osserva in Bergamasca, considerato che la media regionale è di 435 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti.