Covid, niente più tampone per uscire dalla quarantena

La novità è «relativa», perché era già stata ampiamente anticipata. Ora c’è però anche l’ufficialità: il ministero della Salute ha diramato la nuova circolare sulle regole che disciplinano l’isolamento per i positivi. La filosofia di fondo è quella di una sostanziale riduzione delle tempistiche (l’isolamento viene generalmente ridotto a cinque giorni, salvo eccezioni), con l’eliminazione (o quasi, perché in alcuni casi resta) del tampone di fine isolamento. Il documento, appunto, si focalizza su un’ampia serie di casistiche. All’ultimo aggiornamento, erano circa 1.400 i bergamaschi in isolamento obbligatorio: alcuni di loro potrebbero già beneficiare dello «sconto».