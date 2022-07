Covid, per i malati manca l’ibuprofene. «Produttori senza principio attivo»

Ibuprofene cercasi. Anche in Bergamasca si fanno i conti con la carenza di questo farmaco . L’allarme è già rimbalzato a livello nazionale nei giorni scorsi: la Fofi, la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani , ha infatti diramato una circolare con le istruzioni per la preparazione galenica – cioè quella eseguita dal farmacista nel proprio laboratorio – di questi farmaci, visto che i medicinali di origine industriale (specie gli sciroppi per uso pediatrico) scarseggiano. L’ibuprofene è un principio attivo che fa parte della galassia dei Fans, i farmaci antinfiammatori non steroidei: è utilizzato come analgesico, antinfiammatorio, antipiretico. L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco , pubblica periodicamente un elenco dei «medicinali carenti»: l’ultimo aggiornamento è arrivato proprio giovedì 15 luglio, e vede nella lista anche numerosi medicinali basati sul principio attivo dell’ibuprofene, in particolare sciroppi per bambini.