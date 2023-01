Covid, sale l’età dei contagiati: «Tanti anziani scoperti»

Dopo una lunga fase di stabilità, l’età media del contagio è tornata ad alzarsi. Non un dato incoraggiante, considerando che l’età è un fattore di rischio per le conseguenze più severe dall’infezione. L’ultimo «cruscotto» dell’Ats di Bergamo ha infatti segnalato che l’età media dei nuovi casi – per la settimana tra il 28 dicembre e il 3 gennaio – si è attestata a 57 anni, mentre da parecchie settimane era stabile a 52 anni; un anno fa era invece attorno ai 35-37 anni, ma allora si eseguivano anche moltissimi tamponi nelle scuole (dove emergevano anche dei positivi asintomatici, abbassando di fatto l’età media dei nuovi contagi).