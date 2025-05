Cre, bando per aiutare le famiglie in difficoltà: stanziati 155mila euro

Un contributo per aiutare le famiglie che faticano a coprire i costi dei Cre estivi e che magari, con la scusa che «andiamo in vacanza», salvo poi restare a casa, devono rinunciare ad iscrivere i propri figli. È il bando «Estate 2025» ideato e finanziato da Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la salute dei fanciulli (Faces), Caritas diocesana bergamasca, Fondazione istituti educativi di Bergamo (Fieb), Fondazione misericordia maggiore di Bergamo (Mia) e Fondazione Opera Pia Maria Caleppio Ricotti di Bergamo.

155mila euro a disposizione

A disposizione di parrocchie ed enti del terzo settore 155mila euro, per consentire a tutti i bambini e adolescenti di partecipare alle attività ricreative estive. Lo scorso anno la prima edizione, con 1.353 minori coinvolti (la previsione era di almeno 400) e oltre 70 enti raggiunti dai contributi in città e provincia. Il nuovo bando raccoglie nuove forze, aumentando anche il plafond a disposizione (di 55mila euro) rispetto allo scorso anno. I termini per partecipare chiudono il 29 maggio, saranno gli organizzatori dei Cre (organizzazioni e associazioni non lucrative private, oratori e Parrocchie, enti locali, purché siano enti gestori) a fare domanda a Faces ([email protected]) per i casi a loro vicini (il contributo coprirà fino all’80% della retta e in misura non superiore a 250 euro per minore. Per ogni organizzazione richiedente il tetto massimo è di 4mila euro).