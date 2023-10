Creattiva parte con il pienone, fino a domenica le arti manuali in vetrina alla Fiera - Foto e video

Ha preso il via questa mattina, 5 ottobre, alla Fiera di Bergamo la 28ª edizione nel capoluogo orobico di Creattiva, il Salone internazionale di Promoberg dedicato alle arti manuali. La versione autunnale di Creattiva è di scena fino a domenica 8 ottobre e vede protagoniste ben 225 imprese provenienti da quindici regioni italiane e undici stati esteri. Già nella prima giornata la manifestazione ha fatto il pieno di visitatori, giunti a Bergamo da varie parti d’Italia e anche dall’estero.

Creatività in vetrina

Tra gli stand allestiti sui 15mila metri quadrati al coperto della Fiera si trova davvero di tutto per creare con le proprie mani dei prodotti unici e originali: dal ricamo al patchwork, dai lavori d’ago alla bigiotteria, dalla cucina creativa alle lavorazioni con il feltro, dalle lane ai tessuti e filati, passando per trompe-l’œil, stencil, stamping, soft glass, pittura, decorazione ceramica, candele, country, saponi, giochi, miniature, didattica per l’infanzia, composizioni floreali e tanto altro ancora, a Creattiva è tutto un inno alla fantasia.

Tra gli stand

(Foto di Bedolis)

Alla ricchissima proposta espositiva, si abbina come di consueto una nutrita agenda di eventi collaterali, con oltre un migliaio di appuntamenti, tra laboratori, corsi, dimostrazioni, concorsi e workshop, che da sempre caratterizzano la manifestazione.

Anche dalle Canarie

Come di consueto anche questa mattina le prime fan di Creattiva, giunte a Bergamo da tutta Italia e in parte dall’estero con tutti i mezzi, trainando l’immancabile trolley sono arrivate in netto anticipo sull’orario di apertura, colorando sia il piazzale antistante l’ingresso fieristico sia il parcheggio (2.800 posti). L’afflusso è proseguito a pieno ritmo per tutta la giornata e, fanno sapere gli organizzatori, sta chiudendo nel migliore dei modi la prima delle quattro giornate del salone.

Tra gli stand

(Foto di Bedolis)

L’auto resta il mezzo più utilizzato, ma sono in crescita le creative (il pubblico di Creattiva è, nella quasi totalità, al femminile) che si organizzano, spesso in gruppo, per raggiungere la Città dei Mille con i pullman e il treno, a cui si aggiunge la quota di chi sceglie l’aereo, approfittando delle tante opportunità date dal confinante aeroporto di Orio al Serio che collega Bergamo con tutta l’Europa. È il caso, ad esempio, delle trenta creative partite dalle Isole Canarie per partecipare al Bicolor Quilt Festival, una delle grandi novità di quest’anno: organizzato da Juki Italia in collaborazione con Inch Entimetri e Stoffabrics,

Arrivi e partenze

(Foto di Bedolis)

L’evento mette in mostra circa 200 quilt di altissimo pregio. Oltre al trasporto pubblico (con la fermata dell’Atb proprio di fronte all’ingresso fiera), sono sempre molto utilizzate anche le due navette gratuite targate Creattiva che coprono i tragitti andata e ritorno dalla Fiera di Bergamo alla stazione Fs di Bergamo e all’aeroporto.

L’amministratore delegato di Promoberg, Davide Lenarduzzi, sottolinea il grande lavoro della società che da sempre gestisce la Fiera di Bergamo: «Siamo molto soddisfatti e orgogliosi nell’aver fatto di Bergamo un appuntamento imperdibile per gli operatori delle arti manuali e per le decine di migliaia di appassionate del settore che ogni sei mesi arrivano in città da tutta Italia e dall’estero con tanto entusiasmo, nel segno di quella creatività che sta prendendo sempre più piede anche tra gli uomini. Tra i tanti plus di Creattiva, mi piace evidenziare quello dato dai tanti momenti formativi, che hanno il merito di far conoscere tecniche e arti spesso poco note, e di contribuire a quella condivisione che contraddistingue da sempre la manifestazione. Per ultimo, ma non meno importante, il fatto che, con nove imprese espositrici su dieci provenienti da fuori Bergamo e sei su dieci provenienti da fuori regione, Creattiva consente ricadute molto positive per l’economia del nostro territorio, così come la sua promozione, anche in chiave turistica, in Italia e nel mondo».

Orari: 9.30 - 18.30 (domenica chiusura 17.30).

Ticket: intero in loco 12 euro (online 9 euro); ridotto plus in loco 7 euro (online 6 euro). Ticket Parcheggio: 4 euro.

Creattiva al via, subito pienone. Video di Beppe Bedolis