Creattiva, weekend di laboratori e sfilate - Mandaci le tue foto

La 26esima edizione di Creattiva di scena alla Fiera di Bergamo da giovedì 6 a domenica 9 ottobre sta confermando nei fatti di aver meritato la qualifica di evento internazionale : tra le tante migliaia di appassionate giunte nella «Città dei Mille» da tutta Italia per le prime due giornate della manifestazione, stanno crescendo infatti anche gli arrivi da diverse nazioni europee. Uno dei plus vincenti di Creattiva è il saper abbinare alla ricca e ampia parte espositiva (in questa edizione 218 imprese provenienti da 15 regioni italiane e 11 nazioni straniere) un altrettanto variegato e ricchissimo cartellone di eventi collaterali che chiamano in causa in prima persona il pubblico, vero protagonista dell’evento.