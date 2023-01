Crescono le case «vuote»: quasi 193 in Bergamasca e 12mila solo in città

È un tesoro immobiliare in ombra e nascosto, per tanti motivi . Ma è anche e soprattutto un patrimonio da valorizzare. In Bergamasca ci sono 192.812 abitazioni «non occupate» , secondo quella che è la definizione dell’Istat: si tratta in parte di case abitate da persone non residenti oppure di seconde case, e poi di un elevatissimo numero di appartamenti sfitti o affittati solo per brevi periodi, principalmente per scopi turistici. Solo in città, le abitazioni in questa situazione sono 12.162 . La fotografia l’ha tracciata nei mesi scorsi l’Istat, consegnando i risultati del nuovo «censimento permanente della popolazione e abitazioni», con dati in questo caso aggiornati al 2019, ma che sono comunque gli ultimi disponibili.